Madame Arthur 75 rue des Martyrs Paris

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 20:00:00

fin : 2024-12-31 06:00:00

Premier cabaret de travesti ouvert à Paris, en 1946, Madame Arthur promet musiques en français et soirées endiablées. Des spectacles hauts en couleurs et en paillettes et un club où danser jusqu’au bout de la nuit.

Paris 75018



