Arden’Gyropode 75 rue de Madame de Cormont Haybes, 12 juillet 2023, Haybes.

Haybes,Ardennes

Venez découvrir une activité : FUN, FACILE, INSOLITE et GREEN Une prise en main rapide… Le gyropode est un mode de déplacement facile, fun, silencieux et écologique adapté à toutes personnes adultes et enfants à partir de 12 ans.Venez vous initier dès maintenant. Notre hôte vous accueillera sur l’Arboretum, verger conservatoire, lieu de rencontre de tous les randonneurs désirant découvrir l’Ardenne autrement. Ouvert toute l’année sur réservation pour des initiations et des randonnées gyropode.Peut-être croiserez-vous la mascotte Ardenne…Partez à la découverte des sentiers de la vallée de Mohron, découvrez divers paysages (village, forêt..), point de vue et profitez de 5km de piste sur la Voie verte. Un superbe panorama vous attend au point de vue de la Roche à Fépin. Le départ des randonnées à lieu au point de vue de la Platale à Haybes. Une randonnée qui vous tient particulièrement à cœur ? Pas de problème, des randonnées à la carte vous seront proposées sur les sites français et Belge.Haybes : Commune classée station verte de vacancesArden’Gyropode fait partie du réseau départemental « Ardennes, Nature & Aventures »..

75 rue de Madame de Cormont Arden’Gyropode

Haybes 08170 Ardennes Grand Est



Come and discover an activity : FUN, EASY, INSOLITE and GREEN A quick start… The gyropod is an easy, fun, silent and ecological way to move around, suitable for all adults and children from 12 years old. Our host will welcome you at the Arboretum, a conservatory orchard, a meeting place for all hikers wishing to discover the Ardennes differently. Open all year round on reservation for initiations and gyropod rides… Maybe you will meet the Ardenne mascot… Discover the paths of the Mohron valley, discover various landscapes (village, forest…), point of view and take advantage of 5km of track on the Green Way. A superb panorama awaits you at the viewpoint of the Roche à Fépin. The departure of the hikes takes place at the viewpoint of the Platale in Haybes. Do you have a hike you would like to do? No problem, à la carte hikes will be proposed to you on the French and Belgian sites.Haybes : Commune classified as a green vacation resortArden’Gyropode is part of the departmental network « Ardennes, Nature & Aventures ».

Ven a descubrir una actividad: DIVERTIDA, FÁCIL, INSOLITA y VERDE Una rápida introducción… El girópodo es una forma fácil, divertida, silenciosa y ecológica de desplazarse, apta para todos los adultos y niños a partir de 12 años. Nuestro anfitrión le acogerá en el Arboretum, un huerto conservador, lugar de encuentro para todos los excursionistas que deseen descubrir las Ardenas de forma diferente. Abierto todo el año con reserva para las iniciaciones y los paseos en girópodo… Quizá se cruce con la mascota de las Ardenas… Descubra los senderos del valle del Mohron, descubra diversos paisajes (pueblo, bosque…), miradores y aproveche la pista de 5 km de la Voie verte. En el mirador de Roche à Fépin le espera un magnífico panorama. Las excursiones comienzan en el mirador de La Platale en Haybes. ¿Tiene alguna excursión en particular en mente? No hay problema, las excursiones a la carta están disponibles en los sitios francés y belga.Haybes : Municipio clasificado como estación de vacaciones verdeArden’Gyropode forma parte de la red departamental « Ardenas, Naturaleza y Aventuras ».

Entdecken Sie eine Aktivität: FUN, EINFACH, INSOLITÄT und GREEN Ein schneller Einstieg… Das Gyropode ist eine einfache, lustige, leise und umweltfreundliche Fortbewegungsart, die für alle Erwachsenen und Kinder ab 12 Jahren geeignet ist. Unser Gastgeber empfängt Sie im Arboretum, einem Obstgarten, der ein Treffpunkt für alle Wanderer ist, die die Ardennen auf andere Weise entdecken möchten. Das Arboretum ist das ganze Jahr über auf Reservierung für Einführungen und Gyropode-Wanderungen geöffnet. Vielleicht begegnen Sie dem Maskottchen der Ardennen… Entdecken Sie die Wege des Mohron-Tals, entdecken Sie verschiedene Landschaften (Dorf, Wald…), Aussichtspunkte und genießen Sie die 5 km lange Strecke auf der Voie verte » (Grüner Weg). Ein herrliches Panorama erwartet Sie am Aussichtspunkt Roche à Fépin. Die Wanderungen beginnen am Aussichtspunkt La Platale in Haybes. Möchten Sie eine Wanderung unternehmen, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Kein Problem, auf den französischen und belgischen Websites werden Ihnen Wanderungen à la carte angeboten.Haybes: Gemeinde als grüner Ferienort klassifiziertArden’Gyropode ist Teil des departementalen Netzwerks « Ardennes, Nature & Aventures » (Ardennen, Natur und Abenteuer).

