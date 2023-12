Cet évènement est passé Collecte pour les enfants malades 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Faire un don pour les enfants hospitalisés. L’association Gâtine Poker Tour organise son tournoi caritatif annuel le 22 décembre 2023, les adhérents sont invités à apporter des jeux, jouets, livres vêtements au profit de la croix rouge pour les enfants hospitalisés. Si vous avez ce genre de bien et que vous souhaitez faire un don, n’hésitez pas à venir nous l’apporter dès 19h00 le vendredi 22 décembre..

75 Rue de l’Atlantique Maison des associations

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

