Natale in musica 75 route des Milles Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Francesca Del Bianchi , romaine, musicologue et chanteuse vous invite à la découverte des chants festifs de tradition italienne..

2023-12-18 18:30:00 fin : 2023-12-18 21:00:00. .

75 route des Milles Mairie annexe du Pont de l’Arc

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Francesca Del Bianchi , Roman, musicologist and singer, invites you to discover the festive songs of the Italian tradition.

Francesca Del Bianchi, musicóloga y cantante romana, le invita a descubrir las canciones festivas de la tradición italiana.

Francesca Del Bianchi , Römerin, Musikwissenschaftlerin und Sängerin lädt Sie ein, die festlichen Lieder der italienischen Tradition zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence