La dernière leçon 75 route des Milles Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Barbiana. Un endroit isolé de tout. Une école sans barrières. Une expérience révolutionnaire. On y arrive brisé par tant d’échecs, on la quitte avec une belle force grâce aux enseignements que Don Lorenzo Milani nous a dispensés..

2023-11-09 18:30:00 fin : 2023-11-09 20:30:00. .

75 route des Milles Mairie annexe du Pont de l’Arc

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Barbiana. A place isolated from everything. A school without barriers. A revolutionary experience. You arrive shattered by so many failures, but leave with a renewed sense of strength, thanks to the teachings of Don Lorenzo Milani.

Barbiana. Un lugar aislado de todo. Una escuela sin barreras. Una experiencia revolucionaria. Llegas destrozado por tantos fracasos, pero te vas con un renovado sentido de la fuerza gracias a las enseñanzas de Don Lorenzo Milani.

Barbiana. Ein Ort, der von allem abgeschnitten ist. Eine Schule ohne Barrieren. Eine revolutionäre Erfahrung. Man kommt gebrochen von so vielen Misserfolgen an, man verlässt sie mit einer schönen Kraft dank der Lehren, die Don Lorenzo Milani uns vermittelt hat.

