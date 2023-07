Brasserie Malt’O’Vadrouille 75 Route de Cahors Concorès, 12 juillet 2023, Concorès.

Concorès,Lot

Malt’O’vadrouille la brasserie qui mousse. Avec nos bière ça déboule dans vos bouche, et les arômes roulent !.

fin : . EUR.

75 Route de Cahors

Concorès 46310 Lot Occitanie



Malt’O’s mops the brewery foaming. With our beers it pours into your mouth, and the aromas roll!

Malt’O’vadrouille la cervecería que hace espuma. Con nuestras cervezas, todo está en la boca, ¡y los sabores están a flor de piel!

Malt’O’vadrouille ist die Brauerei, die schäumt. Mit unseren Bieren fließt es in Ihren Mund, und die Aromen rollen!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Gourdon