Concert duo Bourry Rouch

Samedi 16 septembre, 21h00
75, le village, arbas, Arbas (31)

Spécialistes des instruments pyrénéens, Pierre et Michaël proposent un voyage musical à travers cette chaîne de montagne en faisant découvrir sa richesse instrumentale. Ils vous amèneront du Pays-Basque à la Catalogne en présentant une multitude de cornemuses, hautbois et autres instruments à vent et à cordes. Ils vous parleront des pratiques liées à ces traditions illustrées par des mélodies et des chants traditionnels.

