Loto spécial Noël 75 impasse denis papin Montboucher-sur-Jabron, 15 décembre 2023 07:00, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Rejoignez nous pour un moment convivial. En cette journée du pull de Noël moche, nous offrons une partie supplémentaire à tous les joueurs portants un pull moche..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

75 impasse denis papin Salle de la colonne

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a convivial moment. On this Ugly Christmas Sweater Day, we’re offering an extra game to all players wearing an ugly sweater.

Únete a nosotros en un partido amistoso. En este día del jersey navideño feo, ofrecemos una partida extra a todos los jugadores que lleven un jersey feo.

Begleiten Sie uns zu einem geselligen Beisammensein. An diesem Tag des hässlichen Weihnachtspullovers schenken wir allen Spielern, die einen hässlichen Pullover tragen, ein zusätzliches Spiel.

Mise à jour le 2023-12-06 par Montélimar Tourisme Agglomération