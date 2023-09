Le nouvel an au 75 ! 75 Forest Avenue Charleville-Mézières, 31 décembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Diner SANS SPECTACLE avec Dj GiovanniRepas + boissons + Dj + cotillons : 95 € ALL INCLUSIVETenue correcte exigéeRepas en buffet :Salade gourmande en chaud et froidSaumon fumé foie gras samoussa de légumes marinés crevettes magret marinéFilet de caille au raisin et son jus au porto, pommes de terre grenailleNavarin de Venaison forestier, cascade de champignons fraisRisotto crémeux, filet de rouget, crevettes de MadagascarBuffet dessert royal, six assortiments maisonCafé et soupe à l’oignon en libre-servicePain au chocolat et croissant Vin & champagne à discrétion En cas de multiple réservation pour une table, indiquez bien dans la case observation le nom de la précédente réservation afin de vous réunir, aucun changement de table possible le jour JPour réserver, cliquez ici !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



SPECTACLE-FREE dinner with Dj GiovanniMeal + drinks + Dj + party favors: 95? ALL INCLUSIVecorrect dress requiredBuffet meals:Gourmet salad, hot and coldSmoked salmon foie gras samoussa of marinated vegetables shrimps magret marinatedQuail filet with grapes and port jus, pommes grenailleNavarin de Venaison forestier, cascade of fresh mushroomsCreamy risotto, red mullet fillet, Madagascar shrimpsRoyal dessert buffet, six homemade assortmentsCoffee and onion soup self-serviceChocolate bath and croissant Wine & champagne at discretion In case of multiple bookings for the same meal, please contact uschocolate bread and croissant Wine & champagne at discretion If you book a table more than once, please indicate the name of the previous reservation in the comments box, so that we can reunite you. No table changes are possible on the big day

Cena SIN SHOW con DJ GiovanniComida + bebidas + DJ + fiesta: 95? TODO INCLUIDOIVAVestimenta correcta requeridaComidas en buffet:Ensalada gourmet caliente y fríaSalmón ahumado foie gras samoussa de verduras marinadas gambas magret de patoFilete de codorniz con uvas y jugo de oporto, patatas festoneadasNavarin de Venaison forestier, cascada de setas frescasRissotto cremoso, filete de salmonete, gambas de MadagascarBuffet de postres Royal, seis surtidos caserosCafé y sopa de cebolla autoservicioBaño de chocolate y croissant Vino & champán a discreción del chefpan de chocolate y croissant Vino & champán a discreción Si ha reservado mesa varias veces, indique el nombre de la reserva anterior en el recuadro correspondiente para que podamos volver a reunirle. No será posible realizar cambios de mesa el día del evento

Abendessen OHNE VORSTELLUNG mit Dj GiovanniMahlzeit + Getränke + Dj + Kotillons: 95 ? ALL INCLUSIVAnständige Kleidung erforderlichMahlzeiten am Buffet:Gourmet-Salat warm und kaltRäucherlachs, Gänseleber, Samoussa von mariniertem Gemüse, Garnelen, marinierte EntenbrustWachtelbrustfilet mit Trauben und Portweinjus, Grenaille-KartoffelnNavarin de Venaison forestier, Kaskade von frischen PilzenRisotto mit cremigem Rotbarbenfilet, Garnelen aus MadagaskarKönigliches Dessertbuffet mit sechs verschiedenen hausgemachten SortenKaffee und Suppe mit Likörzwiebel zur SelbstbedienungSchokoladenbrot und Croissant Wein & Champagner à discrétion Bei Mehrfachreservierungen für einen Tisch geben Sie bitte im Beobachtungsfeld den Namen der vorherigen Reservierung an, damit Sie zusammenkommen und den Tisch am Tag X nicht wechseln können

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme