La nuit de la Saint-Sylvestre 2023/2024 75 Forest Avenue Charleville-Mézières, 31 décembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

– Animation musicale avec JO & CLAUDY en début de soirée- Diner complet + champagne et vins à discrétion (tout compris)- NOUVEAU spectacle « FOLIE’S » avec STARLIGHT COMPANY- Notre DJ Micka (Dj de nos soirées 80) + CotillonsImportant : lors de votre réservation, indiquez dans la case observation avec quelle autre réservation (amis) vous souhaitez être à table.Réservation et placement prise en compte au moment du règlement uniquement.Votre repas servi à table :Amuse boucheRose de saumon fumé, foie gras maison au sauternesChouquettes de crabe des mers & bisque de homardCrevettes royale, verrine de perles Marine, Oeuf saumon agrumesDodine de pintade fermière farci aux raisins, cascade girollesGratin de pommes de terre aux truffes, fagot d’haricots vertsTomates farcies, légumes du soleil, basilicDuo de fromage affinéCamembert de Normandie au calvados, comté fermieret son écrin de saladePalette de la nouvelle annéeChocolat, fruits, sorbet, crème vanille, coulis de framboiseSoupe à l’oignon, café Pour réserver, cliquez ici !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



– Musical entertainment with JO & CLAUDY at the beginning of the evening- Full dinner + champagne and wine at discretion (all included)- NEW « FOLIE’S » show with STARLIGHT COMPANY- Our DJ Micka (Dj from our 80’s parties) + CotillonsImportant: when booking, please indicate in the observation box with which other reservation (friends) you would like to be at the table.Reservation and placement taken into account at time of payment only.Your meal served at table :Amuse boucheSmoked salmon rosette, home-made foie gras with sauternesSea crab puffs & lobster bisqueRoyal shrimps, marine pearl verrine, citrus salmon eggDodine of farmhouse guinea fowl stuffed with grapes, chanterelle cascadePotato gratin with truffles, fagot of green beansStuffed tomatoes, sun vegetables, basilDuo of mature cheesesCamembert de Normandie au calvados, comté fermierand its case of saladNew Year’s cakeChocolate, fruits, sorbet, vanilla cream, raspberry coulisOnion soup, coffee To reserve, click here!

– Animación musical con JO & CLAUDY al principio de la velada- Cena completa + champán y vino a discreción (todo incluido)- NUEVO espectáculo « FOLIE’S » con STARLIGHT COMPANY- Nuestro DJ Micka (Dj de nuestras fiestas de los 80) + Recuerdos de la fiestaImportante: cuando haga su reserva, indique en la casilla de comentarios con qué otra reserva (amigos) desea sentarse a la mesa.Las reservas y los asientos sólo se tendrán en cuenta en el momento del pago.Su comida servida en la mesa :Amuse boucheRosetón de salmón ahumado, foie gras casero con sauternesPuquettes de cangrejo de mar y bisque de bogavanteLangostinos reales, verrine de perlas marinas, huevo de salmón a los cítricosDodine de pintada de granja rellena de uvas, cascada de rebozuelosPatata gratinada con trufas, fagot de judías verdesTomates rellenos, verduras al sol, albahacaDoble de quesos curadosCamembert de Normandie au calvados, Comté fermiery su estuche de ensaladaTarta de Año NuevoChocolate, fruta, sorbete, crema de vainilla, coulis de frambuesaSoup à l’oignon, café ¡Para reservar, haga clic aquí!

– Musikalische Unterhaltung mit JO & CLAUDY am frühen Abend- Komplettes Abendessen + Champagner und Weine à discrétion (alles inklusive)- NEUE Show « FOLIE’S » mit STARLIGHT COMPANY- Unser DJ Micka (Dj unserer 80er-Partys) + CotillonsWichtig: Geben Sie bei Ihrer Reservierung im Beobachtungsfeld an, mit welcher anderen Reservierung (Freunde) Sie am Tisch sitzen möchten.Reservierung und Platzierung wird nur zum Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.Ihre am Tisch servierte Mahlzeit :Amuse boucheRose von geräuchertem Lachs, hausgemachte Foie gras mit SauternesChouquettes von Meereskrabbe & HummerbisqueCrevettes royale, verrine de perles Marine, Oeuf saumon agrumesDodine de pertade fermière farcié aux raisins, cascade girollesGratin de pommes de terre aux truffes, bohnenbündelGefüllte Tomaten, Sonnenblumengemüse, BasilikumDuo von gereiftem KäseCamembert de Normandie mit Calvados, Comté fermierund SalatPalette des neuen JahresSchokolade, Früchte, Sorbet, Vanillecreme, HimbeercoulisZwiebelsuppe, Kaffee Um zu reservieren, klicken Sie bitte hier!

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme