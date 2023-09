Spectacle : Les hypnotiseurs 75 Forest Avenue Charleville-Mézières, 24 novembre 2023, Charleville-Mézières.

Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ? Dormons-nous réellement sous hypnose ?Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ?Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.3 hypnotiseurs, 3 styles : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien.En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes…Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites !Placement à tablePour réserver, cliquez ici !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Are we all receptive to hypnosis? Do we really sleep under hypnosis? Do hypnotists take control of our brains? You’ll discover everything you can do with hypnosis in a staging that combines education, humor, emotion and performance.3 3 hypnotists, 3 styles: Xavier, the star hypnotist of social networks (+ 2M followers), Édouard, the therapist, and Sébastien, the guardian angel.In a world premiere, meet the Hologram-Hypnotist, quit smoking on stage, ask your questions and remove your doubts… Dare to try an incredible experiment and push back your limits! Table seatingTo reserve, click here!

¿Somos todos receptivos a la hipnosis? ¿Dormimos realmente bajo hipnosis? ¿Los hipnotizadores toman el control de nuestro cerebro? Descubrirá todo lo que se puede hacer con la hipnosis en una puesta en escena que combina educación, humor, emoción y espectáculo.3 3 hipnotizadores, 3 estilos: Xavier, el hipnotizador estrella de las redes sociales (con más de 2 millones de seguidores), Édouard el terapeuta y Sébastien, el ángel de la guarda.Estreno mundial: conozca al Holograma-Hipnotizador, deje de fumar en el escenario, haga sus preguntas y despeje sus dudas… ¡Atrévase a probar un experimento increíble y a superar sus límites! Aforo en la mesaPara reservar, ¡haga clic aquí!

Sind wir alle für Hypnose empfänglich? Entdecken Sie, was man mit Hypnose alles machen kann, in einer Inszenierung, die Pädagogik, Humor, Emotionen und Leistung miteinander verbindet.3 hypnotiseure, 3 Stile: Xavier, der Hypnotiseur und Star der sozialen Netzwerke (+ 2 Millionen Follower), Edouard, der Therapeut, und Sébastien, der Schutzengel.Weltpremiere: Treffen Sie den Hologramm-Hypnotiseur, erleben Sie eine Raucherentwöhnung auf der Bühne, stellen Sie Ihre Fragen und beseitigen Sie Ihre Zweifel… Wagen Sie eine unglaubliche Erfahrung und erweitern Sie Ihre Grenzen!Platzierung am TischUm zu buchen, klicken Sie bitte hier!

