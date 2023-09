Soirée Chippendales 75 Forest Avenue Charleville-Mézières, 14 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Cette année nous retrouverons les Glamours Boys, issus des 4 coins du globe, 20 ans d’expérience, professionnels du spectacle Chippendales parisien, un spectacle innovant, drôle et sexy.Samedi 14 octobre 2023 à partir de 20h30 avec notre DJIl va faire très très chaud les filles ….Placement à table formule café théâtre, lors de votre réservation, pensez à noter le nom de votre ami que vous souhaitez rejoindre pour être ensemble !Pour réserver, cliquez ici !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



This year we will be joined by the Glamours Boys, from the 4 corners of the globe, 20 years of experience, Parisian Chippendales show professionals, an innovative, funny and sexy show.Saturday, October 14, 2023 from 8:30 p.m. with our DJIt’s going to be very very hot girls ….Placement at table formula cafe theater, when booking, remember to note the name of your friend you want to join to be together.To reserve, click here!

Este año nos acompañarán los Glamours Boys, de las 4 esquinas del globo, 20 años de experiencia, profesionales del espectáculo parisino Chippendales, un show innovador, divertido y sexy.Sábado 14 de octubre de 2023 a partir de las 20.30h con nuestro DJVa a estar muy muy caliente chicas ….Colocación en mesa fórmula café teatro, al reservar, recuerda anotar el nombre de tu amiga a la que quieres unirte para estar juntas.Para reservar, ¡haz clic aquí!

Dieses Jahr werden wir die Glamours Boys wiedersehen, die aus den vier Ecken der Welt stammen, 20 Jahre Erfahrung, Profis der Pariser Chippendales-Show, eine innovative, lustige und sexy Show.Samstag, 14. Oktober 2023 ab 20:30 Uhr mit unserem DJEs wird sehr, sehr heiß werden, Mädels ….Platzierung am Tisch Formel Café Theater, bei Ihrer Reservierung, denken Sie daran, den Namen Ihres Freundes zu notieren, dem Sie sich anschließen möchten, um zusammen zu sein!Um zu reservieren, klicken Sie hier!

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme