Théâtre : Vacances obligatoires
75 Forest Avenue
Charleville-Mézières, 6 octobre 2023

Charleville-Mézières,Ardennes

C’est pourtant pas compliqué de se détendre ! Une comédie qui parle de la vie, du travail, des femmes… et de Dirty Dancing !Patrick s’éclate dans son boulot, mais il travaille trop ! Il se retrouve interné en maison de repos face à une jolie psychologue au caractère bien trempé. Patrick doit apprendre à se déconnecter de son travail : ça tombe mal, il est en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière ! Pas question pour lui de se laisser faire : ce séjour s’annonce explosif !« Vacances Obligatoires » c’est l’histoire d’un homme, obsédé par le travail, confronté au regard sans complaisance d’une psychologue « légèrement folle » ! La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final… qui en surprendra plus d’un !Pour réserver, cliquez ici !.

2023-10-06

75 Forest Avenue 75, avenue Forest

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



It’s easy to relax! A comedy about life, work, women… and Dirty Dancing! Patrick has a great time at work, but he works too much! He ends up in a nursing home with a pretty, strong-willed psychologist. Patrick has to learn to disconnect from his work: it’s a bad time, because he’s about to pull off the biggest coup of his career! But he’s not about to let it happen: this holiday promises to be explosive! Vacances Obligatoires » is the story of a man obsessed with work, confronted with the uncompromising gaze of a « slightly crazy » psychologist! The play tackles the subjects of working life, relationships and fatherhood with humor and sensitivity. The two actors take us through all the emotions, right up to the final denouement? which will surprise more than one person! To book, click here!

¡No es tan difícil relajarse! Una comedia sobre la vida, el trabajo, las mujeres… ¡y Dirty Dancing! Patrick se lo pasa muy bien en el trabajo, ¡pero trabaja demasiado! Acaba en una residencia de ancianos con una guapa psicóloga de carácter fuerte. Patrick tiene que aprender a desconectar de su trabajo, y justo en el peor momento: ¡está a punto de dar el mayor golpe de su carrera! Pero él no está dispuesto a dejarlo pasar: ¡estas vacaciones prometen ser explosivas! Vacances Obligatoires » es la historia de un hombre obsesionado con el trabajo, enfrentado a la mirada inflexible de una psicóloga « un poco loca » La obra aborda con humor y sensibilidad los temas de la vida laboral, las relaciones y la paternidad. Los dos actores nos llevan a través de todas las emociones, hasta el desenlace final… ¡que sorprenderá a más de uno! Para reservar, ¡haga clic aquí!

Dabei ist es gar nicht so schwer, sich zu entspannen! Eine Komödie über das Leben, die Arbeit, Frauen… und Dirty Dancing!Patrick hat Spaß an seinem Job, aber er arbeitet zu viel! Er findet sich in einem Pflegeheim wieder, wo er einer hübschen und temperamentvollen Psychologin gegenübersteht. Patrick muss lernen, sich von seiner Arbeit abzuschalten, denn er ist auf dem besten Weg, den größten Coup seiner Karriere zu landen Aber er will nicht aufgeben, denn der Aufenthalt verspricht explosiv zu werden In « Vacances Obligatoires » geht es um einen Mann, der von seiner Arbeit besessen ist und mit dem schonungslosen Blick einer « leicht verrückten » Psychologin konfrontiert wird Das Stück behandelt auf humorvolle und sensible Weise die Themen Arbeitsleben, Partnerschaft und Vaterschaft. Die beiden Schauspieler lassen uns alle Emotionen durchleben, bis hin zur letzten Auflösung, die für viele überraschend sein wird!Um zu buchen, klicken Sie hier!

