Marseille, dimanche 14 janvier 2024.

Du JAZZ CLASSIQUE , FESTIF , du SWING !

Nos « Musiques sur Cour » auront le plaisir de vous accueillir à partir du dimanche 14 janvier 2024 avec le Duo Mariannick SAINT-CÉRAN et Éric MÉRIDIANO.

Mariannick SAINT-CÉRAN

De clubs parisiens (Le Sunset, Le Caveau de la Huchette, le Duc des Lombards…) à de multiples festivals ( Marciac, Ramatuelle, Egypte, Russie, Madagascar, Sénégal…),

Mariannick Saint-Céran a partagé la scène avec de nombreux artistes dont Guy Laffitte , Benny Green ou encore Scott Hamilton.

Elle se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz Classique avec l’émotion et l’énergie du Blues, rappelant ses influences majeures : ELLA FITZGERALD ou encore DINAH WASHINGTON.

« La chanteuse Mariannick Saint-Céran…Elle ravive le souvenir de la » First Lady of Jazz » à une grande époque de sa carrière. »

François DESBROSSES – Président du Hot-Club de France (Paris)

Éric MÉRIDIANO

Elle conversera avec le pianiste Éric Méridiano, qui a fait ses classes aux Etats-Unis auprès de l’immense Barry Harris . Il est également musicothérapeute et musicien pour le théâtre .

Un concert placé sous le signe du swing !

MUSIQUES SUR COUR

Nouvelle année , nouveaux projets autour d’une programmation éclectique de qualité grâce à de merveilleux artistes !

Le même concept « Une heure avec… » suivie d’un cocktail dînatoire fait maison pour prolonger la soirée avec gourmandise !

Uniquement sur réservation par mail contact@artsetmusiques.com

ou par sms 06 07 65 48 54

DIMANCHE 14 JANVIER 2024

à 17h.

75 Bd de la Libération 13001 Marseille

PAF : 35 euros (Concert +cocktail dînatoire)

(chèque ou espèces)

