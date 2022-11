Musiques sur Cour: Isabelle Bonnadier 75 boulevard de la Libération 13001 Marseille, 27 novembre 2022, Marseille.

Musiques sur Cour: Isabelle Bonnadier Dimanche 27 novembre, 17h00 75 boulevard de la Libération 13001 Marseille

30€ (concert + cocktail dînatoire)

– Récital, jeu & chant –

Sur scène, une femme, seule, évoque des hommes et des femmes qui se sont livrés dans des correspondances, réelles ou imaginaires. Du geste d’écrire aux mots que l’on voudrait dire, le silence devient chant, la parole se fait danse. Un choix de lettres, poèmes et chansons où se mêlent gravité et humour, profondeur et légèreté, confidences et envolées burlesques.

Du médiéval au lyrique, de la chanson au théâtre, du populaire au savant, Isabelle Bonnadier explore les styles, les formes de l’interprétation et de la création depuis une trentaine d’années. Avec ses partenaires musiciens (piano, guitare, trio de jazz, viole de gambe) ou comédiens, elle conçoit et interprète des récitals en forme de cabaret littéraire et musical autour d’Erik Satie, de Victor Hugo, de Guillaume Apollinaire, des chansons du cinéma, de l’univers du tango ou des standards italiens des années 50…. A partir de lettres réelles ou imaginaires, chantées ou déclamées, elle crée et interprète un seule-en scène intitulé « Si je t’écris… divagations épistolaires. »

Un disque « A la folie… vertiges, fêlures et autres fredaines » témoigne de son attirance pour la chanson et pour l’écriture.

Parallèlement, Isabelle Bonnadier développe un travail pédagogique sur la voix et le mouvement auprès de danseurs, d’étudiants, d’enseignants, d’ensembles vocaux, de comédiens et de personnes en situation de handicap.

A l’initiative de Marie-France Arakélian, « Musiques sur Cour », en partenariat avec Arts et Musiques en Provence vous propose de partager des moments conviviaux et privilégiés.

Nos Musiques sur Cour auront le plaisir de vous accueillir de nouveau à partir du mois d’Octobre avec la précieuse collaboration d’Arts et Musiques en Provence . Vous nous avez manqué et c’est avec une immense joie que nous vous retrouverons à l’occasion d’une nouvelle programmation éclectique et de grande qualité grâce à de merveilleux artistes ! Le même concept d’ “Une heure avec…” suivie d’un cocktail dînatoire « fait maison « pour prolonger la soirée avec gourmandise et convivialité.

Marie-France Arakélian

Réservations

