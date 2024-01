Matinée d’Eveil Ludique 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire, mardi 9 janvier 2024.

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 10:00:00

fin : 2024-01-09 11:30:00

La médiathèque et la ludothèque Ludik accueillent les jeunes enfants entre 6 mois et 4 ans accompagnés d’un adulte autour de jeux et d’histoires.

Sur réservation.

75 bd du Cap Hornier Centre Culturel J.Rochefort

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



