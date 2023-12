La Langue des Cygnes 75 Avenue Jean Jaurès Dijon, 22 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-22 11:00:00

.

Pour La Langue des Cygnes, la marionnettiste Laurie Cannac poursuit son travail de traversée des contes populaires et s’inspire cette fois du Vilain petit canard, d’après Andersen. Qui ne connait pas l’histoire de ce caneton « peu gracieux » ou plutôt différent, moqué, chassé de la basse-cour qui finit par se reconnaitre parmi les cygnes les plus majestueux ?

Cependant, elle imagine ici une œuvre onirique qui fusionne danse et marionnette et intègre la Langue des Signes Française. Pour cela, elle s’est entourée de Andy Scott Ngoua, chorégraphe et danseur gabonais et de Karine Feuillebois, conteuse sourde.

« De ce mélange de disciplines nait un spectacle d’une grande poésie, quasiment sans parole, fondé uniquement sur la puissance des images et l’expressivité des corps » nous dit Le Monde (Cristina Marino, 15 mars 2023) ainsi qu’une œuvre qui s’adresse à tous et donne confiance aux nombreux canards que nous sommes encore (ce n’est qu’un passage) ou avons été un jour.

75 Avenue Jean Jaurès La Minoterie

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR