Gourmandise
75 Avenue Jean Jaurès
Dijon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:30:00

fin : 2024-02-17 17:15:00 . « J’ai faim. Depuis toute petite, chaque jour qui passe, sans compter les nuits, j’ai faim. Au premier regard que j’ai lancé vers la vie, à ma première respiration, j’ai eu faim de tout et pour tout » extrait de Mange ! Dans le texte de François Chaffin, Mange est une petite fille dévorée par la curiosité. Elle est philosophe, drôle, souvent irrévérencieuse. Pour satisfaire son appétit de vie, elle dévore tout sur son passage, avec envie et voracité.

Le récit orchestré par deux interprètes-marionnettistes commence devant une bouche géante, comme une promesse d’engloutissement, car oui, nous plongerons bien à l’intérieur d’un appareil digestif, estomac fantasmagorique, épicentre des émotions. Ici, rondelle de saucisson, croissant, champignon sont autant des aliments que les assises sur lesquelles, une fois avalés, nous pourrons prendre place pour partager ce festin préparé par Séverine Coulon. EUR.

