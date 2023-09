Cours d’œnologie – École de dégustation 75 avenue de la Vallée des Baux Paradou, 29 septembre 2023, Paradou.

Paradou,Bouches-du-Rhône

Un vendredi par mois, Aromo et la municipalité du Paradou présentent l’école de dégustation, un cours d’œnologie de 19h à 21h avec 6 vins par dégustation..

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. .

75 avenue de la Vallée des Baux La Treille Algeco

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



One Friday a month, Aromo and Le Paradou town council present the wine tasting school, a course in oenology from 7pm to 9pm with 6 wines per tasting.

Un viernes al mes, Aromo y el municipio de Le Paradou presentan la escuela de cata, un curso de ?nología de 19:00 a 21:00 horas con 6 vinos por cata.

An einem Freitag im Monat präsentieren Aromo und die Gemeinde Paradou die Probierschule, einen Weinkundekurs von 19 bis 21 Uhr mit 6 Weinen pro Verkostung.

Mise à jour le 2023-09-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles