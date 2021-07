Espalion Musée des moeurs et coutumes (anciennes prisons) Aveyron, Espalion 75 ans de train à Espalion Musée des moeurs et coutumes (anciennes prisons) Espalion Catégories d’évènement: Aveyron

Un appel à contribution de tous ceux qui se souviennent ou ceux qui se questionnent sur l’histoire de cette ligne de chemin de fer qui reliait Espalion à Bertholène. Ouverte en 1908 pour le transport de voyageurs et les marchandises, elle ferma en 1983. Elle laisse derrière une voie, des ouvrages d’art nombreux, des histoires… Une oeuvre participative à créer tout le weekend pour mieux connaître l’histoire de la voie ferrée, une exposition éphémère pour réveiller les mémoires sera proposée. 75 ans de train à Espalion : réveillez vos souvenirs. Musée des moeurs et coutumes (anciennes prisons) Place Frontin, 12500 Espalion Espalion Picard Aveyron

