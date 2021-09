75 années de paix Versailles Palais des Congrès, 22 octobre 2021, Versailles.

75 années de paix

Versailles Palais des Congrès, le vendredi 22 octobre à 20:00

En 2018, à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, le Landesjugendorchester Berlin (orchestre de jeunes de la Région de Berlin) et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc créaient un orchestre symphonique de 80 musiciens âgés de 14 à 30 ans. La tournée de cinq concerts touchait plus de 3 000 spectateurs. Fort du succès artistique, pédagogique et humain de cette formation inédite, le binôme musical franco-allemand s’associe à nouveau et célèbre 75 années de paix entre les deux pays. Placés sous la direction du chef d’orchestre français Michael Cousteau, les jeunes musiciens venus de nombreux pays sont réunis pour deux stages, à Versailles et à Berlin. La série de concerts relie la France, l’Allemagne et la Pologne. Pendant les concerts, le collectif allemand de « plasticiens lumières » KOPFFARBEN intervient avec des créations inspirées du projet. Au programme : Beethoven, Gounod, Bacewicz, Boulanger et Robin

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Concert symphonique de jeunes Européens

Versailles Palais des Congrès 10 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T22:00:00