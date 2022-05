Yoga Vinyasa Flow 74Ter Catégorie d’évènement: Manche

Yoga Vinyasa Flow 74Ter, 18 juillet 2019 13:00, . 18 et 19 juillet 2019 Sur place 7€ https://www.helloasso.com/associations/soixante-quatorze-ter/evenements/yoga-au-74ter Yoga Vinyasa Flow au 74Ter à Cherbourg [YOGA] ?‍♀️?‍♂️ Envie de vous faire du bien? Yoga par Nature vous accueille Jeudi 18 et vendredi 19 Juillet de 13h à 14h au 74 Ter à Cherbourg! ⛱ Votre instructrice, Elif, vous recevra avec plaisir pour ses cours d’été ? Pensez à venir avec votre tapis et une bouteille d’eau ;)? 7€ par participant. Le nombre de place étant limité, réservez dès maintenant votre place ici: https://www.helloasso.com/associations/soixante-quatorze-ter/evenements/yoga-au-74ter Pour toute information, contactez le 07 66 88 44 16 74 Ter Rue Emmanuel Liais à Cherbourg 74Ter Cherbourg Manche jeudi 18 juillet 2019 – 13h00 à 14h00

