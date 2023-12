Escape Game La confrérie du diamant noir de Derzas 745 Les Eybrassas Réauville, 4 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Formez votre équipe de 3 à 6 joueurs et rejoignez l’aventure truffée d’énigmes, truffée d’indices, truffée de mystères… Cet escape game s’adresse à tous : pour les gourmands, les curieux, les joueurs ou les trufficulteurs en herbe !.

2023-12-01 fin : 2023-01-07 . EUR.

745 Les Eybrassas Ferme Les Eybrachas

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Form your own team of 3 to 6 players and join in an adventure full of enigmas, full of clues, full of mysteries? This escape game is for everyone: gourmets, the curious, gamers or budding truffle growers!

Reúna un equipo de 3 a 6 jugadores y únase a una aventura llena de acertijos, pistas y misterios.. Este juego de escape es para todos: gourmets, curiosos, jugadores y truficultores en ciernes

Bilden Sie ein Team aus 3 bis 6 Spielern und begeben Sie sich auf ein Abenteuer voller Rätsel, Hinweise und Geheimnisse! Dieses Escape Game ist für alle geeignet: für Feinschmecker, Neugierige, Spieler und angehende Trüffelsucher!

