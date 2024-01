90ème Fête du Citron® – Atelier Agrumes et gastronomie 74 val de Gorbio Menton, jeudi 22 février 2024.

Menton Alpes-Maritimes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

Explorez l’accord parfait entre cuisine et créativité lors de notre atelier « Agrumes et Gastronomie ». Sublimez les saveurs d’agrumes tout en apprenant à créer des présentations visuelles artistiques. Une expérience gourmande et créative en un temps court.

EUR.

74 val de Gorbio Les Serres de la Madonne

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles