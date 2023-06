Marché de Noël campagnard 74 rue principale Hunspach, 9 décembre 2023, Hunspach.

Hunspach,Bas-Rhin

Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, découvrez l’authentique marché de Noël installé sur la place du village. Artisanat, décorations, rencontre avec Hans Trapp et Christkindel, animations musicales. Restauration..

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 22:00:00. 0 EUR.

74 rue principale

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est



In a warm and intimate atmosphere, discover the authentic Christmas market installed on the village square. Crafts, decorations, meeting with Hans Trapp and Christkindel, musical entertainment. Catering.

En un ambiente cálido e íntimo, descubra el auténtico mercado navideño instalado en la plaza del pueblo. Manualidades, decoraciones, encuentro con Hans Trapp y Christkindel, animación musical. El catering.

Entdecken Sie in einer warmen und intimen Atmosphäre den authentischen Weihnachtsmarkt, der auf dem Dorfplatz aufgebaut ist. Kunsthandwerk, Dekorationen, Begegnung mit Hans Trapp und Christkindel, musikalische Darbietungen. Verpflegung.

