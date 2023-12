Autour de Mozart : Récital Violon et piano 74 rue Lapeyrère Orthez, 4 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04

La jeune et talentueuse violoniste Naomi Plays et la pianiste Yoko Kaneko, concertiste internationale, ont en commun une affinité particulière pour la musique de Mozart.

Au programme, des sonates pour violon et piano, mais aussi quelques surprises..

EUR.

74 rue Lapeyrère Eglise protestante

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn