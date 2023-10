Toute petite Heure du conte Musicale 74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou, 25 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Histoires et comptines avec l’École Municipale de Musique

Samedi 25 novembre à 10h30

Enfants de 0 à 3 ans I Gratuit.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The place to be for tots and toddlers!

Stories and nursery rhymes with the École Municipale de Musique

Saturday, November 25 at 10:30 a.m

Children aged 0 to 3 I Free

El lugar ideal para los más pequeños

Cuentos y canciones infantiles con la École Municipale de Musique

Sábado 25 de noviembre a las 10h30

Niños de 0 a 3 años I Gratis

Der Treffpunkt für die Kleinen!

Geschichten und Reime mit der Ecole Municipale de Musique

Samstag, den 25. November um 10:30 Uhr

Kinder von 0 bis 3 Jahren I Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU PERCHE