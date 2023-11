Toute petite heure du conte 74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou, 25 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Le rendez-vous des bouts d’choux 0-3 ans !

En partenariat avec l’école municipale de musique, amateurs d’histoires & comptines, rendez-vous à la bibliothèque municipale..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For 0-3 year olds!

In partnership with the municipal music school, story and nursery rhyme lovers meet at the municipal library.

Para niños de 0 a 3 años

En colaboración con la escuela municipal de música, amantes de los cuentos y de las canciones infantiles, venid a la biblioteca municipal.

Der Treffpunkt für die Kleinen von 0-3 Jahren!

In Partnerschaft mit der städtischen Musikschule, Liebhaber von Geschichten & Kinderreimen, Treffpunkt in der Stadtbibliothek.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU PERCHE