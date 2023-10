Atelier créatif d’automne 74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou, 4 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Atelier créatif I Création d’un mobile automnal

Adultes I Sur inscription

Encadré(e) de l’équipe de la bibliothèque, venez vous libérer votre créativité et repartez avec votre mobile au couleur de l’automne :-)

Gratuit.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Creative workshop I Creation of an autumn mobile ????

Adults I Registration required

Supervised by the library team, come and unleash your creativity and leave with your own autumn-colored mobile :-)

Free

Taller creativo I Creación de un móvil de otoño ????

Adultos I Inscripción previa

Supervisado por el equipo de la biblioteca, ven a dar rienda suelta a tu creatividad y sal con tu propio móvil de colores otoñales :-)

Gratis

Kreativ-Workshop I Erstellen eines herbstlichen Mobiles ???

Erwachsene I Nach Anmeldung

Unter Anleitung des Bibliotheksteams können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihr Mobile in Herbstfarben mit nach Hause nehmen :-)

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU PERCHE