Semaine Bleue I Spectacle cabaret 74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou, 13 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

2nd rdv de la Semaine bleue.

A partir de 14 heures, à la salle Pierre-Mendès-France, la Compagnie Vol de Nuit présente un spectacle cabaret polar « Un p’tit crime et l’addition» ou l’histoire d’une rencontre amoureuse en chansons à la manière de Audiard et Jeanson.

Spectacle sur inscription.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



2nd Blue Week event.

Starting at 2 p.m. in the Salle Pierre-Mendès-France, Compagnie Vol de Nuit presents a cabaret thriller entitled « Un p?tit crime et l?addition », the story of a love encounter in song, in the style of Audiard and Jeanson.

Registration required

2º evento de la Semana Azul.

A partir de las 14:00 h en la Sala Pierre-Mendès-France, la Compagnie Vol de Nuit presenta un thriller de cabaret titulado « Un p?tit crime et l?addition » (Un pequeño crimen y la factura), la historia de un encuentro amoroso cantado, al estilo de Audiard y Jeanson.

Inscripción obligatoria

2nd rndv der Blauen Woche.

Ab 14 Uhr präsentiert die Compagnie Vol de Nuit im Saal Pierre-Mendès-France das Krimi-Kabarett « Un p?tit crime et l’addition » oder die Geschichte einer Liebesbegegnung in Liedern im Stil von Audiard und Jeanson.

Aufführung nach Anmeldung

