VISITE GUIDÉE – FANTASTIQUE MARBEAUMONT 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 12 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Passez en revue les façades du château de Marbeaumont à la recherche des figures, des animaux et des végétaux qui les ornent.

Rendez-vous devant la médiathèque Jean-Jeukens, 74 rue de Saint-Mihiel.. Tout public

Mardi 14:00:00 fin : . 5 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Go through the facades of the castle of Marbeaumont in search of the figures, animals and plants that adorn them.

Meet in front of the Jean-Jeukens media library, 74 rue de Saint-Mihiel.

Eche un vistazo a las fachadas del castillo de Marbeaumont en busca de las figuras, animales y plantas que las adornan.

Cita frente a la mediateca Jean-Jeukens, 74 rue de Saint-Mihiel.

Gehen Sie die Fassaden des Schlosses von Marbeaumont auf der Suche nach den Figuren, Tieren und Pflanzen durch, die sie schmücken.

Treffpunkt: vor der Mediathek Jean-Jeukens, 74 rue de Saint-Mihiel.

