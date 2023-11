HEURE DU CONTE 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 20 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

En attendant Noël !

Pour un moment de lectures destiné aux plus de 5 ans suivi d’un petit bricolage.

Réservations vivement conseillées

Gratuit.

Le nombre de places étant limité, les réservations sont vivement conseillées.. Enfants

Mercredi 2023-12-20 10:30:00 fin : 2023-12-20 11:30:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Waiting for Christmas!

For a moment of reading for children over 5, followed by a little craft.

Reservations strongly recommended

Free admission.

Places are limited, so reservations are strongly recommended.

¡Esperando la Navidad!

Un momento de lectura para niños a partir de 5 años, seguido de una pequeña manualidad.

Se recomienda encarecidamente reservar

Entrada gratuita.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar.

In Erwartung von Weihnachten!

Eine Lesung für Kinder ab 5 Jahren mit anschließender Bastelarbeit.

Reservierungen werden dringend empfohlen

Die Teilnahme ist kostenlos.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, werden Reservierungen dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT SUD MEUSE