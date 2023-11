TOUT-PETIT JE LIS 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 16 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La séance de Tout-petit je lis célèbrera l’hiver.

Pour un moment privilégié de lecture destiné aux moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Réservations vivement conseillées.. Enfants

Samedi 2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 11:30:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Tout-petit je lis session will celebrate winter.

For a special moment of reading for under-3s accompanied by an adult.

Free admission. Reservations strongly recommended.

La sesión Tout-petit je lis celebrará el invierno.

Un momento especial de lectura para los menores de 3 años acompañados de un adulto.

Entrada gratuita. Se recomienda encarecidamente reservar.

Bei Tout-petit je lis wird der Winter gefeiert.

Für einen besonderen Moment des Lesens für Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Reservierungen werden dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT SUD MEUSE