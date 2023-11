RENCONTRE AVEC ESTELLE-SARAH BULLE 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 24 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Venez rencontrer Estelle-Sarah Bulle autour de son dernier roman « Les étoiles les plus filantes » : un fabuleux récit qui nous entraine au Brésil sur le tournage de la Palme d’or à Cannes 1959.

Dans le cadre du festival AU FIL DES AILES organisé par Interbibly.

Dédicaces avec la librairie la Fabrique.

Entrée libre.. Adultes

Vendredi 2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 19:00:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Come and meet Estelle-Sarah Bulle to discuss her latest novel, « Les étoiles les plus filantes » (The Shooting Stars): a fabulous tale that takes us to Brazil, where we follow the filming of the Palme d?or at Cannes 1959.

As part of the festival AU FIL DES AILES organized by Interbibly.

Signing sessions with La Fabrique bookshop.

Free admission.

Venga a conocer a Estelle-Sarah Bulle, que nos hablará de su última novela, « Les étoiles les plus filantes » (Las estrellas fugaces): una fabulosa historia que nos traslada a Brasil para seguir el rodaje de la Palma de Oro en Cannes 1959.

En el marco del festival AU FIL DES AILES organizado por Interbibly.

Sesiones de firmas con la librería La Fabrique.

Entrada gratuita.

Treffen Sie Estelle-Sarah Bulle zu ihrem neuesten Roman « Les étoiles les plus filantes »: eine fabelhafte Erzählung, die uns nach Brasilien zu den Dreharbeiten für die Goldene Palme in Cannes 1959 führt.

Im Rahmen des von Interbibly organisierten Festivals AU FIL DES AILES.

Autogrammstunde mit der Buchhandlung La Fabrique.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT SUD MEUSE