HALLOWEEN DANS VOS MÉDIATHÈQUES ! 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 25 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Venez déguisé !

– à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

Tout au long de la journée sans réservation : bricolage et coloriage.

– à Bar-le-Duc

10h30 et 14h30 : lectures d’albums pour les enfants dès 6 ans. Nombre de places limitées, les réservations sont conseillées. / 15h15 : séance photos pour les enfants déguisés / 16h00 : goûter.

Gratuit.. Enfants

Mercredi 2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Dans les médiathèques de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Come in costume!

– in Bar-le-Duc and Ligny-en-Barrois.

All day long without reservation: arts and crafts and coloring.

– in Bar-le-Duc

10:30 am and 2:30 pm: book readings for children aged 6 and over. Places are limited, so bookings are recommended / 3:15pm: photo session for children in fancy dress / 4:00pm: snack.

Free admission.

¡Ven disfrazado!

– en Bar-le-Duc y Ligny-en-Barrois.

Todo el día sin reserva: manualidades y colorear.

– en Bar-le-Duc

10.30 y 14.30 h: lectura de libros para niños a partir de 6 años. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar / 15.15 h: sesión de fotos para niños disfrazados / 16.00 h: merienda.

Entrada gratuita.

Kommen Sie verkleidet!

– in Bar-le-Duc und Ligny-en-Barrois.

Den ganzen Tag über ohne Reservierung: Basteln und Ausmalen.

– in Bar-le-Duc

10:30 und 14:30 Uhr: Albenlesungen für Kinder ab 6 Jahren. Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierungen werden empfohlen / 15.15 Uhr: Fotoshooting für verkleidete Kinder / 16.00 Uhr: Snack.

Kostenlos.

