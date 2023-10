EXPOSITION – JOËL LEICK : ANATOMIES DU LIVRE 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 17 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Exposition artistique partagée entre la médiathèque et l’association Expressions : livres d’artiste et œuvres sur papier. Joël Leick est artiste peintre, photographe, poète, éditeur de livres d’artiste.

Entrée libre.. Adultes

Vendredi 2023-10-17 13:30:00 fin : 2023-12-15 17:00:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Art exhibition shared by the media library and the Expressions association: artist?s books and works on paper. Joël Leick is a painter, photographer, poet and publisher of artist’s books.

Free admission.

Exposición de arte compartida entre la mediateca y la asociación Expressions: libros de artista y obras sobre papel. Joël Leick es pintor, fotógrafo, poeta y editor de libros de artista.

Entrada gratuita.

Gemeinsame Kunstausstellung der Mediathek und des Vereins Expressions: Künstlerbücher und Werke auf Papier. Joël Leick ist Maler, Fotograf, Dichter und Herausgeber von Künstlerbüchern.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT SUD MEUSE