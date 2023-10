RACONTINES 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc, 14 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les chats seront à l’honneur pour cette 1ère Racontine de la saison.

Des lectures destinées aux 3/4 ans.

Gratuit.

Le nombre de places étant limité, les réservations sont vivement conseillées par téléphone ou sur place.. Enfants

Samedi 2023-10-14 10:30:00 fin : 2023-10-14 11:00:00. 0 EUR.

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Cats will be in the spotlight for this 1st Racontine of the season.

Readings for ages 3/4.

Free admission.

Places are limited, so bookings by phone or on site are strongly recommended.

Los gatos serán los protagonistas de este 1er Racontine de la temporada.

Lecturas para niños de 3/4 años.

Entrada gratuita.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar por teléfono o in situ.

In der ersten Racontine der Saison stehen Katzen im Mittelpunkt.

Die Lesungen richten sich an 3- bis 4-Jährige.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, werden Reservierungen per Telefon oder vor Ort dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT SUD MEUSE