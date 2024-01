Venez découvrir la nature en hiver 74 Rue de Saint-Gratien, 93800 Épinay-sur-Seine, France Épinay-sur-Seine, samedi 24 février 2024.

Venez découvrir la nature en hiver Animation de découverte du fascinant monde des mousses Samedi 24 février, 15h00 74 Rue de Saint-Gratien, 93800 Épinay-sur-Seine, France Tarifs : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00

Les bryophytes dites « les mousses » sont des plantes discrètes qui attirent peu l’attention et pourtant

ce sont les premiers végétaux terrestres. Faites la connaissance de ces plantes méconnues et apprenez à les différencier, à partir d’observations faites au moyen d’un herbier et de loupes.

Durée : 2h00

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/venez-decouvrit-la-nature-en-hiver ](https://www.eco-nature.org/experience/venez-decouvrit-la-nature-en-hiver)

74 Rue de Saint-Gratien, 93800 Épinay-sur-Seine, France

