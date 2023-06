À la découverte… des plantes rudérales 74 Rue de Saint-Gratien, 93800 Épinay-sur-Seine, France Épinay-sur-Seine, 26 novembre 2022, Épinay-sur-Seine.

À la découverte… des plantes rudérales Samedi 26 novembre 2022, 15h30, 16h30 74 Rue de Saint-Gratien, 93800 Épinay-sur-Seine, France gratuit

Apprenez à différencier les plantes des friches. Il vous faudra de la curiosité, du doigté, du nez et du bon sens.

Durée : 1h00

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/nature-a-la-decouverte-des-plantes-ruderales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T15:30:00+01:00 – 2022-11-26T16:30:00+01:00

2022-11-26T16:30:00+01:00 – 2022-11-26T17:30:00+01:00

Nature Sortie nature