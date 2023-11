Exposition des peintres de l’Atelier des Beaux-Arts de Viarmes 74 rue de Paris Viarmes, 21 novembre 2023, Viarmes.

Viarmes,Val-d’Oise

Du 21 novembre au 2 décembre 2023, à la bibliothèque Anna Langfus de Viarmes, les peintres de l’Association des Beaux Arts de Viarmes et des Environs (ABAVE) proposent une expositions d’huiles, aquarelles et pastels..

74 rue de Paris bibliothèque intercommunale Anna Langfus

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France



From November 21 to December 2, 2023, at the Anna Langfus library in Viarmes, painters from the Association des Beaux Arts de Viarmes et des Environs (ABAVE) are presenting an exhibition of oils, watercolors and pastels.

Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2023, los pintores de la Association des Beaux Arts de Viarmes et des Environs (ABAVE) organizan una exposición de óleos, acuarelas y pasteles en la Biblioteca Anna Langfus de Viarmes.

Vom 21. November bis zum 2. Dezember 2023 findet in der Bibliothek Anna Langfus in Viarmes eine Ausstellung von Ölgemälden, Aquarellen und Pastellen statt, die von den Malern der Association des Beaux Arts de Viarmes et des Environs (ABAVE) organisiert wird.

