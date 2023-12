Réveillon de la Saint Sylvestre 74 rue de la vieille église Laàs, 31 décembre 2023 19:30, Laàs.

Laàs,Pyrénées-Atlantiques

Vivez l’exceptionnel le temps d’une soirée et réservez votre place dans l’univers feutré et intimiste de la fourmi rouge.

Nos fourmis rouges viendront vous accueillir devant la porte de l’ancienne chapelle pour assister à la Revue Gabrielle. Pour que cette soirée soit inoubliable, notre chef Guillaume régalera vos papilles avec son menu la fourmi festive.

Et bien dansez maintenant !

Fêtez l’arrivée de 2024 sur le dancefloor en compagnie de nos artistes et aux platines ?DJ BobKat! jusqu’au bout de la nuit !

Au programme :

19H30: Accueil à la fourmi rouge Cabaret-spectacles

20H00: Spectacle la Revue Gabrielle

21H30: Dîner à la table de la fourmi et animation musicale

MINUIT: Soirée DJ avec la présence des fourmis rouges

Réservation en ligne : lafourmirouge.fr.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

74 rue de la vieille église La Fourmi Rouge

Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Experience the exceptional for an evening and reserve your place in the cosy, intimate world of La fourmi rouge.

Our red ants will welcome you in front of the old chapel door to attend the Revue Gabrielle. To make the evening unforgettable, our chef Guillaume will delight your taste buds with his festive ant menu.

Well, dance now!

Celebrate the arrival of 2024 on the dancefloor with our artists and DJ BobKat! until the end of the night!

Program:

7:30 pm: Welcome at La fourmi rouge Cabaret-spectacles

8:00 pm: Revue Gabrielle show

9:30 p.m.: Dinner at La Table de la fourmi with musical entertainment

MIDNIGHT: DJ party with the red ants

Online booking: lafourmirouge.fr

Viva lo excepcional por una noche y reserve su plaza en el acogedor e íntimo mundo de la hormiga roja.

Nuestras hormigas rojas le darán la bienvenida frente a la puerta de la antigua capilla para asistir a la Revue Gabrielle. Para que la velada sea inolvidable, nuestro chef Guillaume deleitará su paladar con su festivo menú de hormiga.

¡A bailar!

¡Celebra la llegada de 2024 en la pista de baile con nuestros artistas y DJ BobKat! ¡hasta el final de la noche!

En el programa

19.30 h: Bienvenida en La fourmi rouge Cabaret-shows

20.00 h: Espectáculo de la Revue Gabrielle

21.30 h: Cena en la table de la fourmi y animación musical

MEDIANOCHE: Noche de DJ con las hormigas rojas

Reservas en línea: lafourmirouge.fr

Erleben Sie einen Abend lang das Außergewöhnliche und reservieren Sie sich Ihren Platz in der gedämpften und intimen Welt der Roten Ameise.

Unsere roten Ameisen werden Sie vor der Tür der ehemaligen Kapelle begrüßen, um der Revue Gabrielle beizuwohnen. Damit dieser Abend unvergesslich wird, verwöhnt unser Küchenchef Guillaume Ihren Gaumen mit seinem Menü la fourmi festive.

Und nun tanzen Sie!

Feiern Sie die Ankunft von 2024 auf dem Dancefloor mit unseren Künstlern und DJ BobKat! an den Plattentellern bis zum Ende der Nacht!

Auf dem Programm stehen :

19.30 Uhr: Empfang in der Roten Ameise, Kabarett und Shows

20:00 Uhr: Show « Revue Gabrielle »

21.30 Uhr: Abendessen am Tisch der Ameise mit musikalischer Unterhaltung

MITTERNACHT: DJ-Abend mit der Anwesenheit der Roten Ameisen

Online-Reservierung: lafourmirouge.fr

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Béarn des Gaves