Paysages usagés – Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth 74 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Centre Photographique Marseille, du 8 décembre au 27 février, pour découvrir les photographies de Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth..

2023-12-08 fin : 2024-02-27 . .

74 rue de la Joliette Les Ateliers de l’Image – Centre Photographique de Marseille

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the Centre Photographique Marseille, from December 8 to February 27, to discover the photographs of Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth.

Visite el Centre Photographique Marseille del 8 de diciembre al 27 de febrero para descubrir las fotografías de Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth.

Besuchen Sie das Centre Photographique Marseille vom 8. Dezember bis zum 27. Februar, um die Fotografien von Geoffroy Mathieu & Bertrand Stofleth zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-17 par Ville de Marseille