Yoga à Bulles 74 Route de la Mer Brachy, 15 juin 2023, Brachy.

Brachy,Seine-Maritime

Une séance de yoga a lieu tous les jeudis!

Matériel fourni sur place (tapis, coussins, plaids).

2023-06-15 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-15 20:00:00. .

74 Route de la Mer

Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie



A yoga session is held every Thursday!

Equipment provided on site (mats, cushions, plaids)

Todos los jueves se celebra una sesión de yoga

Material proporcionado in situ (colchonetas, cojines, mantas)

Jeden Donnerstag findet eine Yogastunde statt!

Material wird vor Ort bereitgestellt (Matten, Kissen, Decken)

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche