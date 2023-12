Théâtre > « Le bal des escargots » 74 Route de Coutances Agneaux Catégories d’Évènement: Agneaux

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 La troupe de théâtre « Le poulailler de Montcocq » vous donne rendez-vous le 13 janvier prochain à la salle des fêtes d’Agneaux pour assister à la pièce « Le bal des escargots », une comédie en 3 actes de Jean-Claude Martineau. Ouverture au public : 1 heure avant la représentation..

74 Route de Coutances

Agneaux 50180 Manche Normandie

