Manche Marché du disque 74 Route de Coutances Agneaux, 1 octobre 2023, Agneaux. Agneaux,Manche Rendez-vous à la salle des fêtes d’Agneaux pour un marché du disque organisé par l’association « Agneaux Culture Loisirs ». Sur place : revues, livres, affiches, instruments de musique, CD, DVD, blu-ray, K7, disques vinyles….

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

74 Route de Coutances

Agneaux 50180 Manche Normandie



Agneaux Culture Loisirs organizes a record market at the village hall. On sale: magazines, books, posters, musical instruments, CDs, DVDs, Blu-rays, K7s, vinyl records… La asociación « Agneaux Culture Loisirs » organiza un mercado de discos en la Salle des Fêtes de Agneaux. En venta: revistas, libros, carteles, instrumentos musicales, CD, DVD, Blu-rays, K7, vinilos, etc. Treffpunkt in der Festhalle von Agneaux für einen Plattenmarkt, der von der Vereinigung « Agneaux Culture Loisirs » organisiert wird. Vor Ort: Zeitschriften, Bücher, Poster, Musikinstrumente, CDs, DVDs, Blu-rays, K7s, Schallplatten…

