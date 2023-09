Déjeuner de fin de vendanges en musique 74 impasse Saint Amand Cambes, 1 octobre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

Le domaine de Saint-Amand vous invite à fêter la fin des vendanges en profitant d’un déjeuner en musique le 1er octobre. Venez échanger et déguster de bons vins tout en profitant du domaine..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

74 impasse Saint Amand Domaine de Saint Amand

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Saint-Amand invites you to celebrate the end of the harvest with a musical lunch on October 1st. Join us for a wine-tasting and conversation while enjoying the estate.

El Domaine de Saint-Amand le invita a celebrar el final de la vendimia con un almuerzo musical el 1 de octubre. Venga a charlar y degustar buenos vinos mientras disfruta de la finca.

Die Domaine de Saint-Amand lädt Sie ein, das Ende der Weinlese zu feiern und am 1. Oktober ein Mittagessen mit Musik zu genießen. Tauschen Sie sich aus und probieren Sie gute Weine, während Sie das Weingut genießen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de l’Entre-deux-Mers