CASSE-NOISETTE 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 20 décembre 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Au cours d’une nuit animée par une mystérieuse magie, les jouets, menés par Casse-Noisette, se livrent à une bataille acharnée contre les affreuses souris de la maison. Effrayée par les événements, Clara décide d’affronter ses peurs et se jette au combat, parvenant à sauver son cher Casse-Noisette. Celui-ci, ému par son courage et rempli de gratitude, se transforme en prince charmant et transporte Clara vers un royaume féérique..

2024-12-20 20:00:00 fin : 2024-12-20 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



In this Christmas tale, young Clara receives a nutcracker in the shape of a little man as a present. On a mysteriously magical night, the toys, led by the Nutcracker, engage in a fierce battle against the house?s hideous mice. Frightened by the events, Clara decides to face her fears and throws herself into the fight, managing to save her beloved Nutcracker. Moved by her courage and filled with gratitude, he transforms into Prince Charming and transports Clara to a fairytale kingdom.

En este cuento de Navidad, la joven Clara recibe como regalo un cascanueces con forma de hombrecillo. En una noche misteriosamente mágica, los juguetes, liderados por el Cascanueces, se enzarzan en una feroz batalla contra los temibles ratones domésticos. Asustada por lo que está ocurriendo, Clara decide enfrentarse a sus miedos y se lanza a la lucha, salvando a su querido Cascanueces. Conmovido por su valentía y lleno de gratitud, se transforma en el Príncipe Encantador y transporta a Clara a un reino de cuento de hadas.

In diesem Weihnachtsmärchen bekommt die junge Clara einen Nussknacker in Form eines kleinen Mannes geschenkt. In einer Nacht, die von einem geheimnisvollen Zauber belebt wird, liefern sich die Spielzeuge unter der Führung des Nussknackers einen erbitterten Kampf gegen die schrecklichen Mäuse im Haus. Clara, die von den Ereignissen erschreckt wurde, beschloss, sich ihren Ängsten zu stellen und sich in den Kampf zu stürzen, wobei es ihr gelang, ihren geliebten Nussknacker zu retten. Der Nussknacker, der von ihrem Mut gerührt und dankbar ist, verwandelt sich in einen Märchenprinzen und entführt Clara in ein märchenhaftes Königreich.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi