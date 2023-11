LES COMÉDIES MUSICALES 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 6 décembre 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales..

2024-12-06 20:00:00 fin : 2024-12-06 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



This adventure brings together the greatest stars of musicals to perform the greatest hits of French and international musicals, in solo, duo, trio or group.

Esta aventura reúne sobre el escenario a las más grandes estrellas de los musicales para interpretar los grandes éxitos de los musicales franceses e internacionales en actuaciones en solitario, en dúo, en trío o en grupo.

Dieses Abenteuer bringt die größten Musicalstars auf der Bühne zusammen, um Ihnen als Solist, Duo, Trio oder Kollegium die größten Hits aus französischen und internationalen Musicals zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi