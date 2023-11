L’HÉRITAGE GOLDMAN 74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 29 septembre 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Les plus grandes chansons de Jean-Jacques Goldman revisitées par Erick Benzi, son réalisateur et arrangeur historique.

Sur scène, Michaël Jones et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques Goldman, entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de Goldman..

2024-09-29 18:00:00 fin : 2024-09-29 . EUR.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Jean-Jacques Goldman?s greatest songs revisited by Erick Benzi, his historic producer and arranger.

On stage, Michaël Jones and the finest voices of the new French scene perform Jean-Jacques Goldman?s greatest hits, surrounded by Goldman?s original musicians and artistic team.

Las grandes canciones de Jean-Jacques Goldman revisitadas por Erick Benzi, su productor y arreglista de toda la vida.

En el escenario, Michaël Jones y las mejores voces de la nueva escena francesa interpretan los grandes éxitos de Jean-Jacques Goldman, rodeados por los músicos originales y el equipo artístico de Goldman.

Die größten Lieder von Jean-Jacques Goldman, neu interpretiert von Erick Benzi, seinem historischen Regisseur und Arrangeur.

Auf der Bühne interpretieren Michaël Jones und die schönsten Stimmen der neuen französischen Szene die großen Hits von Jean Jacques Goldman, umgeben von den Musikern und dem ursprünglichen künstlerischen Team Goldmans.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi