FLASHDANCE – THE MUSICAL
Narbonne, 7 mars 2024

Célébrant son 40e anniversaire, le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène au CASINO DE PARIS puis en tournée dans toutes les villes de France !

Une comédie musicale avec une bande son qui comprend les plus grands hits dance des années 80.

Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine, menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour et se sert de son talent afin de réaliser son rêve.

Retrouvez sur scène plus de 20 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que « What a Feeling », « Maniac », « Gloria », « Manhunt », « I Love Rock & Roll », « Cameleon Girls »….

Celebrating its 40th anniversary, the phenomenon from the hit movie Flashdance is back on stage at the CASINO DE PARIS, then on tour in every city in France!

A musical comedy with a soundtrack featuring the greatest dance hits of the 80s.

Flashdance tells the unforgettable story of Alex, a steelworker in Pittsburgh by day and dancer in a bar by night, who dreams of one day becoming a dance star. When a romance with her boss at the plant threatens to complicate her ambitions, Alex learns the meaning of love and uses her talent to realize her dream.

Join more than 20 artists on stage to dance to the greatest hits such as « What a Feeling », « Maniac », « Gloria », « Manhunt », « I Love Rock & Roll », « Cameleon Girls »?

Para celebrar su 40º aniversario, el fenómeno de la exitosa película Flashdance vuelve al escenario del CASINO DE PARÍS, ¡y después de gira por toda Francia!

Una comedia musical con una banda sonora compuesta por los grandes éxitos de baile de los años 80.

Flashdance cuenta la inolvidable historia de Alex, que trabaja de día en una acería de Pittsburgh y baila de noche en un bar, soñando con convertirse algún día en una estrella del baile. Cuando un romance con su jefe en la planta amenaza con complicar sus ambiciones, Alex aprende el significado del amor y utiliza su talento para hacer realidad su sueño.

Más de 20 artistas suben al escenario para bailar grandes éxitos como « What a Feeling », « Maniac », « Gloria », « Manhunt », « I Love Rock & Roll », « Cameleon Girls »?

Zur Feier seines 40. Geburtstags kehrt das Phänomen aus dem Erfolgsfilm Flashdance auf die Bühne des CASINO DE PARIS zurück und geht anschließend auf Tournee durch alle Städte Frankreichs!

Ein Musical mit einem Soundtrack, der die größten Dance-Hits der 80er Jahre enthält.

Das Musical Flashdance erzählt die unvergessliche Geschichte von Alex, die tagsüber in einem Stahlwerk in Pittsburgh arbeitet und nachts in einer Bar tanzt und davon träumt, eines Tages ein Tanzstar zu werden. Als eine Romanze mit ihrem Chef in der Fabrik ihre Ambitionen zu vereiteln droht, lernt Alex die Bedeutung der Liebe kennen und nutzt ihr Talent, um ihren Traum zu verwirklichen.

Auf der Bühne stehen mehr als 20 Künstler, die Sie zu den größten Hits wie « What a Feeling », « Maniac », « Gloria », « Manhunt », « I Love Rock & Roll », « Cameleon Girls » usw. tanzen lassen werden

